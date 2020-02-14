Гибель малышки в Шымкенте. Этажом ниже травили клопов и тараканов

Обработка проводилась препаратом, частным лицом двумя методами (заливка раствором и распыление газа).

В Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Шымкента рассказали детали ЧП, в результате которого погиб малыш, передает zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте в больницу были доставлены люди разных возрастов из одной семьи – 2000, 2002, 2014, 2017 и 2019 годов рождения. Самый маленький ребенок скончался.

Со слов матери госпитализированных детей стало известно, что 12 февраля после 15:00 часов у двоих детей и снохи было заметно ухудшение состояния, была тошнота и рвота. Родственники вызвали бригаду скорой помощи и вечером двое детей (2017 г.р и 2014 г.р.) со снохой (2000 г.р.) были доставлены в Городскую инфекционную больницу. После осмотра врачами и оказания медицинской помощи их отпустили домой с улучшением состояния, - сообщили в пресс-службе СЭС Шымкента.

12 февраля в 24:00 у больных детей дома снова была неоднократная рвота, состояние не улучшалось. Утром 13 февраля родственники сами привезли детей в приемный покой Центра гипербарической оксигенации. С диагнозом "Токсическое действие неуточненных веществ тяжелой степени тяжести. Экзотоксический шок II-III-степени. Пищевая токсико-инфекция" детей экстренно госпитализировали в реанимационное отделение с подозрением на пищевую токсико-инфекцию. Состояние детей при поступлении было тяжелой степени тяжести от отравления неустановленным веществом.

13 февраля около 5:00 часов утра у другой девочки (2019 г.р ) началась неоднократная рвота. В 6:00 утра мать с малышкой и сестрой (2002 г.р.) своим ходом приехали в ГИБ. В палате интенсивной терапии ребенку были проведены реанимационные мероприятия, но в 6:40 была зарегистрирована биологическая смерть. С диагнозом "Отравление неизвестными веществами" тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Специалисты в квартире произвели забор воздуха, дополнительно произведен забор воздуха в 12-ти квартирах по параллели и вертикали от данной квартиры. Также проведен отбор проб остатков пищи, пробы водопроводной воды на бактериологические и санитарно-химические исследования .

При эпидемиологическом расследовании было установлено, что больные живут в арендуемой квартире. Кроме госпитализированных детей там живет шесть человек - две семьи. При опросе жильцов дома установлено, что в квартире ниже этажом по стояку 11 февраля в 13:30 часов производилась обработка от клопов и тараканов. Обработка проводилась препаратом, частным лицом двумя методами (заливка раствором и распыление газа).

Ситуация находится под контролем Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Шымкента. На сегодняшний день эпидемиологическое расследование продолжается, лабораторные исследования в работе.

На настоящий момент состояние госпитализированных детей, по данным пресс-службы Управления здравоохранения Шымкента, без изменений, они в реанимации.

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