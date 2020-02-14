Газ вещество опасное, а взрыв "голубого топлива" на нижних этажах приводит в разрушению зданий и сооружений.

Председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан Владимир Беккер рассказал, почему автомобилям, работающим на газе, запретили въезд на крытые стоянки, сообщает zakon.kz.

Запрет был введен с 1 января 2020-го года и вызвал, "мягко говоря" удивление у автолюбителей. По словам Беккера, все дело в результатах мониторинга пожарной безопасности. Так, по данным Комитета по ЧС, количество пожаров с участием автотранспорта работающего на газе показал ежегодный рост.

Всего, в Казахстане ежегодно на транспортных средствах происходит порядка 2500 пожаров. Количество пожаров на транспорте работающем на газе составило 374 случаев, в том числе гибелью людей и детей.

Посмотрев динамику в анализе, мы увидели, что количество пожаров растет. Если в 2016 году их было - 64, в 2017- 80, то в 2018 – более 100. Кроме того, стали часто поступать жалобы граждан на запах газа в паркингах, встроенных в жилые дома. Мы неоднократно выезжали и смотрели и установили, что действительно есть случаи, когда данные автомобили при утечке газа представляют реальную угрозу, возникновение ЧС, либо пожара, либо взрыва, - сообщил Беккер.

Он отметил, что газ вещество опасное, а взрыв «голубого топлива» на нижних этажах приводит в разрушению зданий и сооружений.

Мы проанализировали действующие строительные нормы РК. И выяснили, что строительными нормами запрещается стоянка и постановка автотранспортных средств в автопаркингах встроенных и пристроенных к зданиям иного назначения. В связи с этим мы разработали законопроект. Он направлен был в НПП, предложения были размещены на сайте комитета по ЧС, вопрос обсуждался. И ни одного вопроса, касательно этой нормы, до принятия этого постановления не возникало, - добавил он.

Кроме того, по словам Беккера, с введением правил у органов гражданской защиты появилась возможность привлекать лиц нарушающих данные требования к административной ответственности в размере 5 МРП (более 12 тыс. тенге). Если наступят последствия нарушения, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 292 "Нарушение требований пожарной безопасности".





Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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