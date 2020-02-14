Обучение, лечение и активный отдых. Как медицинские туристы организуют свой досуг в Алматы

В рамках курса планируется выполнение показательных операций с применением биплановой ангиографической системы Philips Azurion”, запланированы 6-8 операций, лекции.

20-23 февраля 2020 года на базе Центральной клинической больницы Управления Делами Президента РК пройдет внеочередной нейрохирургический курс на тему: “Сложный пациент в эндоваскулярной и спинальной нейрохирургии, применение системы Philips Azurion”.

Особенностью курса станет проведение части мероприятий на горнолыжном курорте "Шымбулак", который расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау на высоте 2260 м., что является показательным в области развития медицинского туризма ЦКБ Управления Делами Президента РК СОВМИНКОЙ.

Спикерами выступят профессор Naci Kocer (Турция), к.м.н. Игорь Карабаев (Санкт-Петербург, РФ) и к.м.н. Кирилл Орлов (Новосибирск, РФ).

• На сегодняшний день, профессор Naci Kocer является не только специалистом в сфере радиологии Университета Стамбула, но и консультантом компании Philips. С 2013 года входит в организационный комитет, а также активно участвует в сессиях WLNC (World Live Neurovascular Conference). Организатор более 20 обучающих курсов в сфере диагностической нейрорадиологии, а также малоинвазивного лечения заболеваний головного мозга, шеи и позвоночника.

• К.м.н. Карабаев Игорь Шамсурович - Заслуженный врач Российской Федерации, доцент, врач-нейрохирург высшей категории. С 2010 г. По настоящее время-заведующий отделением нейрохирургии ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, Санкт-Петербург.

• К.м.н. Кирилл Юрьевич Орлов, врач-нейрохирург, руководитель Центра ангионеврологии и нейрохирургии. Является консультантом компании Philips. Имеет стаж работы более 20 лет, специализируется на проведении эндоваскулярного лечения сосудистых заболеваний головного мозга; а также микрохирургическом лечении сосудистых заболеваний головного мозга.

Для участия в курсе приглашены более 30 специалистов в области нейрохирургии и рентгенхирургии не только из регионов Казахстана, но и из - за рубежа.

В рамках курса планируется выполнение показательных операций с применением биплановой ангиографической системы Philips Azurion”, запланированы 6-8 операций, лекции.

В АО "Центральная клиническая больница" СОВМИНКА в Алматы 29.11.2019 была запущена в работу новая операционная оснащенная ультрасовременной ангиографической системой Philips Azurion 7 с набором специализированного программного обеспечения, которая задает новые стандарты в сфере нейрорадиологических исследований и малоинвазивных процедур. Настоящая операционная является первой и уникальной на всей территории СНГ.

Руководитель курса – руководитель центра нейрохирургии АО "Центральная клиническая больница" СОВМИНКИ – Мынжылкы Сайлауович Бердиходжаев, магистр здравоохранения, врач-нейрохирург высшей категории, врач-рентгенхирург, победитель конкурса "100 новых лиц Казахстана".

В программу первого дня – 21 февраля 2020 года будут входить:

09: 00 – 14:00 Катание на лыжах

15:00 – 15:15 Торжественное открытие курса

15:15 – 16:00 Лекция №1: Система Philips Azurion в нейрохирургии

16:00 – 18:00 Операция №1: Эмболизация аневризмы

18:00 – 18:15 Обсуждение операции

Программа второго дня – 22 февраля 2020 года включает:

09:00 – 11:00 Операция №2: стентирование интракраниального стеноза

11:00 – 11:30 Лекция №2: хирургия бифуркационных аневризм

11:30 – 12:00 Лекция №3: хирургия АВМ

11:30 – 13:00 Операция № 3: спинальная операция

15:00 – 15:30 Лекция № 4: спинальная хирургия

15:30 – 17:00 Операция №4: Эмболизация аневризмы

17:00 – 17:15 Обсуждение операций

Заключительный день программы – 23 февраля включает:

09: 00 – 14:00 Катание на лыжах

14:00 – 14:30 Лекция №5: микрохирургия бифуркационных аневризм

15:00 – 15:30 Лекция №6: нейрохирургия интракраниальных стенозов

16:00 – 16:30 Обсуждение операции

18:00 – 19:30 Операция № 5: Эмболизация АВМ

Ежедневные сражения в операционных за жизнь тяжелобольных пациентов.

Место проведения мастер-класса: АО "Центральная клиническая больница" г. Алматы, ул. Панфилова, 139.

По вопросам регистрации на данный нейрокурс обращаться: +7 775 550 15 35 Саршаев Марат.

Телефон call center: +7 727 261 04 50.

www.sovminka.kz

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