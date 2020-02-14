Судья Верховного суда разъяснила налогоплательщикам положения Налогового кодекса

На конференции в Алматы присутствовало порядка тысячи человек.

Верховным судом приняты судебные акты, имеющие практическое значение для правильного понимания и толкования отдельных положений Налогового кодекса, ряд из которых повлекли внесение изменений в НК РК, сообщает zakon.kz.

Как мы уже сообщали, сегодня в Алматы прошла практическая конференция с участием представителей финансовой, налоговой и судебной системы.

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Очень интересным для специалистов было выступление одного из спикеров - судьи специализированной судебной коллегии Верховного суда Гульжан Альмагамбетовой по некоторым вопросам обжалования результатов камерального контроля.

На презентации материала судья обратила внимание участников конференции, состоящих в основном из налогоплательщиков, на выводы, сделанные Верховным судом при рассмотрении дел об оспариваемых уведомлениях. По словам спикера, Верховным судом приняты судебные акты, имеющие практическое значение для правильного понимания и толкования отдельных положений Налогового кодекса, ряд из которых повлекли внесение изменений в НК РК. Говоря об этом, она напомнила фабулу дела.

Так, по результатам камерального контроля налоговый орган направил Товариществу уведомление. ТОО представило в Управление госдоходов пояснение о несогласии с уведомлением. Решением пояснения налоговым органом не приняты, уведомление признано неисполненным.

- Суд сделал вывод, что требования налогоплательщика подлежат обжалованию в порядке гражданского производства, - пояснила Гульжан Альмагамбетова. - Спор между сторонами вытекает из публично-правовых отношений, а решение, безусловно, создает препятствия к осуществлению Товариществом прав по защите законных интересов путем представления пояснения на уведомление, дело подлежит рассмотрению и разрешению в судебном порядке. В этом случае правовая оценка действий налогового органа и законности решения должна быть дана судом при рассмотрении заявления ТОО.

Также судья рассказала о возможности камерального контроля и вынесения уведомления по оплате за эмиссию в окружающую среду: "Постановлением ССК от 6 февраля 2020 года оставлено без изменения решение суда города Нур-Султана от 8 ноября 2019 года, которым удовлетворено заявление Общества к Управлению государственных доходов о признании незаконным и отмене уведомления по результатам камерального контроля. Уведомление признано незаконным, отменено ввиду незаконности повторного вынесения уведомления по одному и тому же основанию".

Также судья остановилась на вопросах, возникших при рассмотрении в рамках применения положений статьи 96 Налогового кодекса по плате за эмиссии в окружающую среду.

- Положения статьи 94 Налогового кодекса не содержат прямых запретов на проведение камерального контроля в отношении налогоплательщика по оплате за эмиссии в окружающую среду, соответственно, налогоплательщик не может быть лишен права самостоястельного устранения допущенных нарушений. – прокомментировала спикер. - Нормы статьи 138 Налогового кодекса не предоставляют право налоговым органам на проведение проверок по оплате за эмиссии в окружающую среду.

Вместе с тем, пояснила судья, наличие такого запрета не ограничивает право налогового органа на проведение камерального контроля ввиду того, что налоговая проверка и камеральный контроль являются самостоятельными формами налогового контроля.

Торгын Нурсеитова

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