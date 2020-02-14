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В Костанае задержали квартирных воров

Задержаны пять подозреваемых.

Фото : Getty Images14 февраля 2020, 18:28

Полиция Костаная задержала преступную группу, на счету которой несколько квартирных краж, сообщает zakon.kz со ссылкой на Казинформ.

Преступники совершали кражи с 3 февраля 2020 года, когда в полицию обратился потерпевший с сообщением о краже в 30 тыс. тенге из его квартиры. В этот же день была совершена кража ноутбука из другой квартиры.

- 4 февраля в одной из квартир в северной части города была совершена кража золотых изделий и 300 тыс. тенге. Полицейские тщательно провели расследование. Преступная группа все время использовала один и тот же метод проникновения в квартиры путем взлома замка. Кроме того, преступники хранили краденое в автомобиле марки Mersedes. Полицейские через камеры видеонаблюдения определили номер автомобиля. В автомобиле были обнаружены приспособления для взлома замков и краденые золотые изделия, - пресс-секретарь ведомства Ирина Беженарь.
По данному факту задержано пять подозреваемых в возрасте от 26 до 35 лет. Трое из них ранее судимые. Идет следствие.


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