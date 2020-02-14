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Кыргызстанцы назвали самые коррумпированные ведомства

92% процента населения назвали главной проблемой страны - коррупцию.

Фото : Getty Images14 февраля 2020, 19:01

Граждане Кыргызстана считают самыми коррумпированными ведомствами таможню и ГУОБДД (Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения), сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Согласно исследованию Международного республиканского института, 92% кыргызстанцев назвали коррупцию самой большой проблемой в стране. 72% из них уверены, что правительство недостаточно усиленно борется с нец.

В число самых коррумпированных вошли таможня (51%), ГУОБДД (50%), суды (49%), Генеральная прокуратура (45%) и милиция (41%).

При этом только 19% посчитали очень коррумпированными банки и кыргызстанские компании, а 20% — зарубежные компании.

В то же время 49% респондентов заявили, что за последний год им не приходилось делать одолжение, передавать подарок или давать взятку. Но 9% заявили, что делают это ежемесячно.

Международный республиканский институт (МРИ) провел традиционный опрос среди кыргызстанцев. В опросе участвовали 1 483 человека со всей страны. Опрос проводили с 21 ноября по 3 декабря 2019 года.


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