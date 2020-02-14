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Из 100 шагов Плана нации выполнены 65 - Аскар Мамин провел заседание

Глава Правительства поручил продолжить активную работу по полной и качественной реализации Плана нации и Послания Президента РК от 2 сентября 2019 года.

Фото : primeminister.kz14 февраля 2020, 19:03

На заседании Национальной комиссии по модернизации под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина и с участием Председателя Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина подведены итоги работы в 2019 году и рассмотрены актуальные вопросы на текущий год, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

О ходе исполнения пунктов Плана нации "100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева" и Общенационального плана мер (ОНП) по реализации Послания Президента РК К. Токаева от 2 сентября 2019 года доложили министры национальной экономики Р. Даленов, образования и науки — А. Аймагамбетов, а также вице-министр культуры и спорта Е. Рамазанов.

К настоящему времени из 100 шагов Плана нации выполнены 65.

В текущем году запланировано исполнение 10 шагов Плана нации: по реформированию и интеграции таможенной и налоговой систем, совершенствованию системы профессионально-технического и высшего образования, привлечению стратегических инвесторов в сферы дорожно-транспортной инфраструктуры и энергосбережения, развитию частной медицины и внедрения корпоративного управления в медучреждениях, передаче государственных функций в конкурентную среду, усилению роли общественных советов при государственных органах и акимах.

Глава Правительства поручил продолжить активную работу по полной и качественной реализации Плана нации и Послания Президента РК от 2 сентября 2019 года.

Особое внимание обращено на пункты ОНП по повышению объемов привлечения инвестиций, совершенствованию инвестиционного климата и стимулированию экспорта, проведению реформы государственного управления, в том числе оптимизации численности госслужащих и работников квазигоссектора, модернизации налоговой системы, прекращению деятельности вузов, предоставляющих некачественное образование, развитию физической культуры и массового спорта и др.


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