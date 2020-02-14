Казахстанская теннисистка вышла в полуфинал WTA Premier

Елена обыграла француженку со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 6:2.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. В игре 1/4 финала она обыграла победительницу квалификации Осеан Доден из Франции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В игре, длившейся два часа и 27 минут, Елена обыграла француженку со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 6:2.

Игра была напряженной - первый сет Рыбакина проиграла. Ведя со счетом 5:2, она не смогла смогла дожать соперницу и проиграла на тай-брейке 5:7.

И во втором сете она была в шаге от поражения. Отыграв два матчбола, выиграла в итоге 7:5.

В третьей партии Рыбакина была уже неудержима и победила со счетом 6:2.

Соперница Рыбакиной определится в матче первой ракетки турнира швейцарки Белинды Бенчич и гречанки Марии Саккари.

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