Генпрокуратура отреагировала на информацию об утечке данных казахстанцев

Данные по административным правонарушениям не доступны в сети Интернет в открытом виде.

Ранее информацию об утечке опубликовал центр анализа и расследования кибератак. Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры провел соответствующую проверку, сообщает zakon.kz.

Установлено, что данные по административным правонарушениям не доступны в сети Интернет в открытом виде. Без специальной идентификации вход в систему невозможен.

- Вместе с тем совместно с ЦАРКА выявлены отдельные риски, которые не влияют на уязвимость систем и не несут опасности для защиты хранящихся сведений. В настоящее время они устранены, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В целом, Комитетом при создании информационных систем уделяется особое внимание сохранности персональных данных.

В этих целях ведомство сотрудничает с различными компетентными организациями.

В частности, в 2018 году согласно заключенному Меморандуму с ЦАРКА проверены информационные системы Комитета на возможность утечки и рисков незаконного доступа. При этом угрозы не были выявлены.

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