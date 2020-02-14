Водитель, сбивший девочку насмерть, расплакался в суде и попросил не лишать его свободы

Ранее отец погибшей девочки простил виновника ДТП и отметил, что полностью доверяет суду.

Сбивший девочку водитель попросил прощения у родственников и заявил, что построит для нее могилу, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Сегодня, 14 февраля, в городском суде состоялись прения сторон по факту аварии, в которой погибла десятилетняя Айару.

По словам прокурора, тормоза и рулевое управление авто в момент ДТП были в исправном состоянии.

– Валерий Петрунин, будучи лишенным прав управления авто, сел за руль и совершил наезд на 10-летнюю Айару Ермек, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Вследствие аварии девочка скончалась на месте ДТП. Кроме этого, желая избежать наказания, Петрунин скрылся с места аварии. В итоге родители лишились дочери. Прошу суд признать Валерия Петрунина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", 347 "Оставление места дорожно-транспортного происшествия" УК РК и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы минимальной безопасности, - заявил прокурор.

Ранее отец погибшей девочки Асылхан Казиев простил виновника ДТП и отметил, что полностью доверяет суду.

– Мою дочь уже не вернуть. Он попросил прощения, и я его простил. Претензий к нему не имею. У него двое маленьких детей, и я не хотел бы, чтобы они лишились отца, - рассказал Асылхан Казиев.

Валерий Петрунин расплакался во время последнего слова. Он полностью признал свою вину и попросил суд не лишать его свободы.

– Я искренне раскаиваюсь в том, что совершил, я не хотел этого делать. Эти три секунды навсегда изменили мою жизнь. Прошу прощения у родственников погибшей девочки и приношу свои искренние соболезнования. Я прошу суд не лишать меня свободы. У меня двое маленьких детей, жена без работы, у нее лейкемия. Ей нужны лекарства, постоянный уход, у нее пропало молоко, не может кормить новорожденного ребенка. Очень прошу суд дать мне последний шанс. Я обещаю помогать семье Айару и построю для нее надгробие, - сказал Валерий Петрунин.

ДТП произошло 20 ноября прошлого года возле д. 5 по ул. Нұр в мкр. Байтерек. На месте происшествия были найдены осколки бокового зеркала и решетки радиатора. Водитель скрылся с места ДТП.

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