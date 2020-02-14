Казахстан вошел в топ-5 туристических направлений у россиян

Первое место у Турции.

Опубликованы данные по выездам россиян за рубеж в 2019 году, сообщает zakon.kz со ссылкой на погранслужбу ФСБ России.

Всего было совершено 48 072 285 поездок в 176 зарубежных стран россиянами (не считая Беларуси, которая не фигурирует в пограничной статистике).

Больше всего поездок гражданами России было совершено в Турцию - 6 999 528. Далее следует Абхазия - 4 802 475. И замыкает тройку Финляндия - 3 962 865. Казахстан расположился на четвертом месте 3 417 996.

Топ-10 популярных направлений у россиян выглядит следующим образом.

1. Турция - 6 991 528 поездок.

2. Абхазия - 4 802 475.

3. Финляндия - 3 962 865.

4. Казахстан - 3 417 996.

5. Китай - 2 606 719.

6. Украина - 2 577 871.

7. Эстония - 1 890 452.

8. Германия - 1 426 262.

9. Италия - 1 361 946.

10. Таиланд - 1 231 441.

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