Токаев принял участие в церемонии открытия 56-й Мюнхенской конференции по безопасности

Выступление Главы государства на конференции запланировано в рамках панельной дискуссии по вопросам региональной безопасности.

Президент Казахстана принял участие в официальной церемонии открытия 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе церемонии выступили председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Эмманюэль Макрон.

Выступление Главы государства на конференции запланировано в рамках панельной дискуссии по вопросам региональной безопасности на тему "География имеет значение: Разговор о Центральной Азии". Ожидается, что Касым-Жомарт Токаев поделится своим видением обеспечения региональной и глобальной безопасности.

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