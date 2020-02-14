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Токаев принял участие в церемонии открытия 56-й Мюнхенской конференции по безопасности

Выступление Главы государства на конференции запланировано в рамках панельной дискуссии по вопросам региональной безопасности.

Фото : Акорда14 февраля 2020, 21:24

Президент Казахстана принял участие в официальной церемонии открытия 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе церемонии выступили председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Эмманюэль Макрон.

Выступление Главы государства на конференции запланировано в рамках панельной дискуссии по вопросам региональной безопасности на тему "География имеет значение: Разговор о Центральной Азии". Ожидается, что Касым-Жомарт Токаев поделится своим видением обеспечения региональной и глобальной безопасности.


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