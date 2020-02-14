Ми-8 совершил жесткую посадку - есть погибшие

Вертолет перевозил семерых пассажиров.

При падении 14 февраля вертолета Ми-8 авиакомпании "Скол" в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два члена экипажа, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Среди погибших - командир судна и второй пилот. Третий член экипажа выжил. Вертолет перевозил семерых вахтовиков ООО "Газпромнефть-Гео".

Из-за жесткой посадки у машины обломаны лопасти, а сама она перевернулась на крышу.

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