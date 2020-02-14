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В Пекине введен обязательный карантин

Все, кто будут отказываться от карантина, будут привлечены к ответственности.

Фото : Intrafish14 февраля 2020, 22:33

Власти китайской столицы Пекина ввели обязательный 14-дневный карантин для всех прибывших в страну, чтобы не допустить распространения нового коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Все, кто будут отказываться от карантина, будут привлечены к ответственности.

- Все люди, возвращающиеся в китайскую столицу Пекин, должны изолировать себя на 14 дней, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса, - говорится в сообщении.


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