В Пекине введен обязательный карантин

Все, кто будут отказываться от карантина, будут привлечены к ответственности.

Власти китайской столицы Пекина ввели обязательный 14-дневный карантин для всех прибывших в страну, чтобы не допустить распространения нового коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Все, кто будут отказываться от карантина, будут привлечены к ответственности.

- Все люди, возвращающиеся в китайскую столицу Пекин, должны изолировать себя на 14 дней, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса, - говорится в сообщении.

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