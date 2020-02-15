Появились подробности нападения на девочку в Уральске

Рыдающую старшеклассницу обнаружил сосед-полицейский.

Кадры, на которых мужчина следует за школьницей в подъезд, облетели весь Уральск, а затем и весь Казахстан. В подъезде он напал на девочку, после чего был задержан полицейскими, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Рыдающую старшеклассницу обнаружил сосед-полицейский. Она рассказала ему, что неизвестный стал к ней приставать.

– Она не могла ответить сперва. Говорит: "Ну такой, такой…" Я говорю: "Ну что – такой? Камуфляж? В камуфляжке?" – "Нет, не в камуфляжке. Такой, как у электрика". Спецовка, я сразу понял. "Цвет какой?" – "Вверху синий, снизу желтый, оранжевый", - рассказывает и. о. командира батальона патрульной полиции ДП ЗКО Артур Кудусов.

На шум вышли соседи. Оставив девочку с ними, полицейский бросился искать нападавшего.

Задержали его быстро, по описанным приметам. 52-летний житель этого же микрорайона не стал отрицать, что на девочку напал именно он.

Соцсети Уральска кипят. Мужчину называют маньяком и требуют немедленно изолировать. Однако пока о тяжкой статье речи не идет.

– Задержанный был передан прибывшей на место следственно-оперативной группе. Несовершеннолетняя опознала мужчину. По данному факту начато досудебное расследование по факту хулиганства. Другие обстоятельства происшествия будут выясняться в ходе следствия, - говорит специалист отдела внутренних и внешних коммуникаций ДП ЗКО Алия Наурызгалиева.

Это значит, что мужчина находится под подпиской о невыезде. Однако, если следствию удастся установить, что в отношении несовершеннолетней все-таки были совершены действия сексуального характера, дело могут переквалифицировать

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