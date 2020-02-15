Авария на Шамалгане - пострадавшая требует у КТЖ 40 млн

Она утверждает, что после аварии ее дети остались инвалидами.

Почти 40 млн тенге требует Эльмира Жаныбекова у Каскеленского автопарка и "Казахстан Темир Жолы". Женщина уверена, именно по их вине двое ее детей стали инвалидами, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

В той аварии пострадали ее 4-летняя дочь Инжу и 5-летняя Айяру.

– Когда я поняла, что не успею выйти из автобуса, посадила своих детей за водителем. Сама сесть не смогла, поезд влетел в нас. После этого я уже ничего не помню, в себя я пришла на улице. Вокруг меня были люди, я начала спрашивать, где мои дети, но никто ничего мне ответил. Только после сказали, что с ними все хорошо, - рассказывает Эльмира Жаныбекова.

Несколько недель дочери были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Они и сейчас проходят лечение, а мать утверждает, что после аварии ее дети остались инвалидами. Работать не может и она сама.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. На железнодорожном переезде станции Шамалган столкнулись поезд и пассажирский автобус. В результате аварии погиб водитель. Пассажирку с двумя детьми с различными травмами госпитализировали в больницу.

В суде также допросили машиниста и его помощника.

– При подъезде к переезду горел зеленый сигнал семафора. Они все светодиодные и хорошо видны издалека. У нас видно входной, предупредительный семафор. В тот момент они горели зеленым. Потом загорелся нам белый сигнал, и мы снизили скорость до 40 километров в час. Позже мой помощник увидел на переезде автобус, и мы применили экстренное торможение. Со мной до трагедии не связывался диспетчер, но связь у нас есть. На переезде я видел человека в жилете, но, кто именно это был, я точно не знаю, - говорит машинист поезда Ибрагим Казыбаев.

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