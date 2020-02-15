Ступень советской ракеты-носителя разрушилась в космосе

Около 250 разрушений космических объектов зафиксировано на орбите с 1961 года,

Отработавшая третья ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе спустя 29 лет после запуска с образованием 75 обломков, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ракета "Циклон-3", изготовленная на украинском "Южмаше", использовалась для запуска в августе 1991 года метеорологического спутника "Метеор-3".

Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что разрушение ступени ракеты SL-14 (американское обозначение "Циклона-3" - ред.) произошло 12 февраля 2020 года в 10.46 UTC (16.46 Нур-Султана). Отслеживаются 75 связанных с этим обломков - нет индикации, что это было вызвано столкновением (с другим объектом), - говорится в сообщении 18-я эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.

Отмечается, что ступень, имеющая номер 21656 и международное обозначение 1991-056B в открытом каталоге космических объектов ВВС США, находилась на орбите с минимальной высотой 1186 километров и максимальной 1206 километров.

Американские военные не уточняют, представляют ли обломки ступени опасность для действующих спутников.

Базирующаяся на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.

В апреле 2019 года представитель ЦНИИмаша (головной научный институт "Роскосмоса") Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие. По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.

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