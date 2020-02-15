"Тобол" пытается подписать защитника европейской сборной

Его интересы представляет сын экс-тренера "Атырау".

Защитник венгерского "Уйпешта" Кире Ристевски ведет переговоры с костанайским "Тоболом", сообщает Vesti.kz.

Препятствием для перехода македонца могут стать высокие запросы его агента Владана Филиповича - сына известного черногорского тренера Зорана Филиповича, который в 2011-2012 годах работал в "Атырау".

29-летний Ристевски играет на позиции левого центрального защитника. В "Уйпешт" он перешел в 2018 году. До этого выступал в чемпионатах Албании, Северной Македонии и Болгарии. За сборную Северной Македонии сыграл 38 матчей. Трансферная стоимость Ристевски оценивается в 500 тысяч евро.

Напомним, что "Тобол" в текущее зимнее межсезонье подписал центральных защитников - Темирлана Ерланова, Александра Марочкина и Стивена Эзе и расстался с Фернандером Кассаем, Виктором Дмитренко и Витаутасом Андрюшкявичюсом.

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