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ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло в пятницу 66 492, из них 1523 человека скончались, 8096 излечились и выписаны из больниц.

Фото : zerkalo.az15 февраля 2020, 07:46

Представители Facebook, Amazon и Google встретились с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы обсудить пути предотвращения распространения недостоверной информации по поводу коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Встреча проходила в штаб-квартире Facebook, мероприятие было организовано по инициативе ВОЗ.

Основной темой обсуждения было то, как компании смогли бы уменьшить распространение дезинформации о коронавирусе.

Представитель ВОЗ Энди Паттисон, прилетевший в Силиконовую долину для участия в этом мероприятии, заявил телеканалу CNBC, что "тон (по отношению к коронавирусу) меняется", поскольку технологические гиганты начинают наращивать борьбу с поддельными новостями о нем.

Паттисон также сказал, что предложил на встрече помочь компаниям проверять факты, которые они или их пользователи публикуют, вместо того чтобы полагаться на третьих лиц.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло в пятницу 66 492, из них 1523 человека скончались, 8096 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.


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