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Четверых казахстанцев не отпускают с карантинного лайнера

Карантин на борту закончится в следующую среду.

Фото : dw.com15 февраля 2020, 09:10

Четверо казахстанцев, застрявших на круизном лайнере в Японии, пока останутся в зоне карантина. Их здоровью ничто не угрожает. В Минздраве страны сообщили, что наши граждане на плохое самочувствие не жаловались. Симптомы коронавируса у них не обнаружены, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Карантин на борту закончится в следующую среду. Вчера первые 11 пассажиров покинули судно. Это люди старше 80 лет. Медики проверили их на наличие вируса, результат оказался отрицательным. Туристов временно разместят в общежитии одного из местных колледжей.

Всего же в мире пневмонией нового типа заразились почти 64 500 человек. В основном это граждане Китая. В их числе и 2000 медиков, работавших в зоне карантина. Еще почти 1400 человек справиться с инфекцией не смогли. Тем временем во Всемирной организации здравоохранения сделали пугающий прогноз: новый тип пневмонии может поразить две трети населения планеты.


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