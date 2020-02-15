Бойцы Нацгвардии задержали жителя Жанаозеня с наркотиками в кармане

Патрулируя возле микрорайона "Коктем", гвардейцы заметили подозрительного молодого парня, который в себя неадекватно.

В Жанаозене гвардейцы задержали молодого парня с наркотиками, который пытался сбежать, увидев стражей правопорядка, передает zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Нацгвардии, этот случай произошел 13 февраля около 19:30 часов вечера. Войсковой наряд в составе начальника патруля ефрейтора Кыдыргелди Кобесова, патрульных рядовых Жандоса Раймбек и Бауыржана Жолдасхана несли патрульно-постовую службу по указанному маршруту.

Патрулируя возле микрорайона "Коктем", гвардейцы заметили подозрительного молодого парня, который в себя неадекватно. Увидев парней в полицейском форме, он резко изменил направление движения и перешел на противоположную сторону улицы, - рассказали в пресс-службе.

Такое поведение мужчины вызвало подозрение у стражи правопорядка. Патрульные ускорили движения в направлении подозрительного мужчины, а он, заметив, что заинтересовал патрульных, ускорил шаг. Гвардейцы приняли решение задержать подозрительного парня и окружили его.

Нервное поведение стало понятным, когда в присутствии понятых в правом кармане куртки задержанного был обнаружен бумажный сверток с веществом зеленого цвета со специфическим запахом, которое оказалось наркотическим веществом (марихуана), - отметили в Нацгвардии.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

За проявленную бдительность и высокий профессионализм при несении службы войсковой наряд поощрен правами командира воинской части 5548.

Ранее сообщалось, что служебная собака по-кличке "Линдор" помогла задержать гражданина с наркотиками в Жанаозене.

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