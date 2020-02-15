Казахстанка завоевала золотую медаль на этапе Кубка Европы по фристайл-могулу
Второй стала немка Ханна Вессе.
Фото : Olympic.kz15 февраля 2020, 10:33
В Ювяскюле (Финляндия) стартовал этап Кубка Европы по фристайл-могулу. В первый день команда Казахстана отметилась золотой медалью, сообщает Olympic.kz.
Ее завоевала Анастасия Городко. Спортсменка продолжает наращивать свое преимущество в общем зачете Кубка Европы. В Финляндии она записала в своей актив очередную победу.
Второй стала немка Ханна Вессе. Третье место осталось за россиянкой Светланой Ивановой. Казахстанка Олеся Граур показала пятый результат.
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