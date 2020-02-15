О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Актобе рассказали в полиции

В результате ДТП автобус опрокинулся.

В результате ДТП, произошедшего в Актобе 15 февраля 09:25 часов на перекрестке улиц Г.Жубановой и О.Сеитова, где столкнулись автомобиль в автобус, рассказали в департаменте полиции, передает zakon.kz.

Как сообщалось, автомобиль "Фольксваген-Поло", принадлежащий службе такси и автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №37, столкнулись на перекрестке. От удара автобус опрокинулся.

26 пассажиров автобуса (19 женщин и 7 мужчин) доставлены в БСМП г.Актобе. Двое из пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение, остальные пассажиры после оказания медицинской помощи отпущены домой, - сообщили в полиции.

По факту ДТП начато расследование.

Департамент полиции Актюбинской области просит автомобилистов в условиях гололедицы быть более внимательными и аккуратными на дорогах. Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

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