Россию лишают первого места на Олимпиаде в Сочи

Все результаты Устюгова с 27 августа 2013 года до конца сезона 2014 года подлежат дисквалификации.

Россия лишится первого места на Олимпиаде в Сочи, если у биатлониста Евгения Устюгова отберут все награды из-за допинга. Россиянин уже признан виновным в нарушении антидопинговых правил, но у него есть три недели, чтобы обжаловать решение в спортивном арбитраже, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил источник агентству, все результаты Устюгова с 27 августа 2013 года до конца сезона 2014 года подлежат дисквалификации. Спортсмен и, соответственно, сборная России лишатся всех медалей, очков и призов. В том числе будут аннулированы результаты Устюгова на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, где он завоевал золотую медаль в эстафете. Это означает, что Россия потеряет первое место в медальном зачете сочинских Игр.

Чехарда с медальным зачетом в Сочи длится с 2017 года. Тогда МОК лишил наград некоторых российских лыжников, бобслеистов, биатлонисток и саночников. В итоге Россия скатилась вниз по таблице общего зачета медалей. Однако в 2018 году спортивный арбитраж (CAS) в Лозанне отменил решение МОК. Награды вернули 28 российским спортсменам. Сборная России вновь вышла на первое место.

Не исключено, что эта ситуация повторится. После вынесения решения у Устюгова будет 21 день, чтобы оспорить его в CAS. Если вердикт будет вынесен не в пользу Устюгова, Россия уступит первое место Норвегии.

Норвежцы завоевали 11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых наград. У россиян будет 10 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых. Российская команда опустится на третью строчку. Второй станет Канада (10-10-5).





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