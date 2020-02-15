Команда Казахстана по пляжному волейболу вышла в полуфинал ЧА

В полуфинале чемпионата Азии пара казахстанский дуэт встретится с парой из Австралии.

15 февраля в Таиланде состоялись четвертьфинальные матчи чемпионата Азии по пляжному волейболу. В 1/4 финала сошлись казахстанские команды, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Встретились пары Алексей Сидоренко/Александр Дьяченко и Дмитрий Яковлев/Сергей Богату.

По итогам трех партий сильнее оказались Дьяченко и Сидоренко. Счет по партиям составил 2-1. (21:19;19:21;15:12).

В полуфинале чемпионата Азии пара казахстанский дуэт встретится с парой из Австралии. Во втором полуфинале сыграют Австралия и Китай.

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