Чиновника в Актюбинской области привлекут к ответственности за вождение в пьяном виде

Всего в 2019 году Советом по этике было рассмотрено 18 дисциплинарных дел в связи с нарушениям Этического Кодекса.

Заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Нуртай Сертаев был задержан полицейскими за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения в ноябре 2019 года, передает zakon.kz со ссылкой на "Казинформ".

В ходе заседания Совета по этике в акимате области было рассмотрено дисциплинарное дело 32-летнего руководителя.

Члены Совета, рассмотрев обстоятельства дела рекомендовали наложить на провинившегося дисциплинарное взыскание в виде строго выговора.

Всего в 2019 году Советом по этике было рассмотрено 26 дисциплинарных дел, в отношении 21 госслужащего вынесены рекомендации о привлечении к дисциплинарной ответственности, привлечены к ответственности 733 госслужащих. Из них по нарушениям Этического Кодекса - 18. ​

- Совет по этике осуществляет свою деятельность, руководствуясь принципами законности, объективности и справедливости, этичности, учета общественного мнения и гласности, применения мер по предупреждению коррупции, профилактике нарушений норм служебной этики, в том числе дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу. Совет по этике в своей деятельности занимается не только привлечением госслужащих к дисциплинарной ответственности, но и защитой их прав, - сказала заведующая секретариатом Совета по Этике Мирамкуль Бибитова.

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