Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Чиновника в Актюбинской области привлекут к ответственности за вождение в пьяном виде

Всего в 2019 году Советом по этике было рассмотрено 18 дисциплинарных дел в связи с нарушениям Этического Кодекса.

Фото : versiya.info15 февраля 2020, 17:24

Заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Нуртай Сертаев был задержан полицейскими за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения в ноябре 2019 года, передает zakon.kz со ссылкой на "Казинформ".

В ходе заседания Совета по этике в акимате области было рассмотрено дисциплинарное дело 32-летнего руководителя.

Члены Совета, рассмотрев обстоятельства дела рекомендовали наложить на провинившегося дисциплинарное взыскание в виде строго выговора.

Всего в 2019 году Советом по этике было рассмотрено 26 дисциплинарных дел, в отношении 21 госслужащего вынесены рекомендации о привлечении к дисциплинарной ответственности, привлечены к ответственности 733 госслужащих. Из них по нарушениям Этического Кодекса - 18. ​

- Совет по этике осуществляет свою деятельность, руководствуясь принципами законности, объективности и справедливости, этичности, учета общественного мнения и гласности, применения мер по предупреждению коррупции, профилактике нарушений норм служебной этики, в том числе дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу. Совет по этике в своей деятельности занимается не только привлечением госслужащих к дисциплинарной ответственности, но и защитой их прав, - сказала заведующая секретариатом Совета по Этике Мирамкуль Бибитова.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты