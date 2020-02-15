Руководитель ВОЗ представил Токаеву информацию о ситуации вокруг вспышки коронавируса

Касым-Жомарт Токаев провел встречи с главами международных организаций

На полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности Глава государства провел встречи с Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебрейесусом и Президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы с Тедросом Адханом Гебрейесусом обсуждались актуальные вопросы взаимодействия между Казахстаном и ВОЗ, в том числе по линии противодействия распространению коронавируса.

Касым-Жомарт Токаев рассказал о принимаемых в Казахстане мерах по профилактике и недопущению распространения коронавируса.

Руководитель ВОЗ представил Президенту последнюю информацию о ситуации вокруг вспышки коронавируса в мире.

На встрече с Петером Маурером были рассмотрены перспективы развития укрепления связей между Казахстаном и Международным комитетом Красного Креста. Собеседники также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной повестки дня.

Высоко оценив уровень взаимодействия с МККК, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил собеседника за высокую оценку со стороны Организации проведенных Казахстаном гуманитарных операций "Жусан" и "Русафа".

В свою очередь Петер Маурер выразил признательность Президенту за возможность открытия представительства Комитета Красного Креста в Казахстане.

В завершение встречи Глава государства вручил Петеру Мауреру Орден "Достык" II степени за вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и МККК.

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