Посол США в Казахстане сделал заявление о ситуации с коронавирусом в стране

Он отметил, что быстрые действия правительства Казахстана по прекращению распространения вируса были "невероятно впечатляющими".

Посол США в Казахстане Уильям Мозер сделал заявление о партнерстве между США и Казахстаном в борьбе с распространением коронавируса, сообщает zakon.kz.

Во время своей недавней поездки в регион, Государственный Секретарь высоко оценил готовность Казахстана к COVID-19, новому коронавирусу.

Он отметил, что быстрые действия правительства Казахстана по прекращению распространения вируса были "невероятно впечатляющими".

Секретарь также отметил, что большинство стран мира не готовы к полномасштабной пандемии коронавируса, поэтому Соединенные Штаты обязались выделить 100 миллионов долларов на глобальные ответные меры.

- Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) очень тесно и продуктивно работают с Правительством Казахстана, чтобы предотвратить вспышку заболевания и справиться с ней, если это произойдет, - заявил посол.

Доктор Дэниел Сингер, глава регионального офиса Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), сказал следующее о сотрудничестве правительств США и Казахстана.

- Казахстан был первой страной в регионе, которая эвакуировала своих граждан из Уханя. Он также принял обширные меры для предотвращения появления COVID-19 и выявления его случаев в стране. Они уменьшили передвижение через границу с Китаем и следят за оставшимися передвижениями, используя более продвинутую систему, которую я видел за 25 лет, что я проработал в этой сфере. Правительство Казахстана также приняло четкие критерии определения COVID-19, которые даже более чувствительны, чем рекомендованные ВОЗ. Правительство осознает угрозу этого нового вируса и предприняло смелые шаги для подготовки к борьбе с ним. Они демонстрируют настоящее лидерство.

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