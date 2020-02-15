Министр обороны совершил рабочую поездку в Талдыкорганский и Алматинский гарнизоны

Министру были продемонстрированы возможности новых многофункциональных истребителей Су-30 СМ, а также тактико-технические возможности многоцелевой бронированной колесной машины "Арлан".

Военнослужащие Талдыкорганского и Алматинского гарнизонов продемонстрировали высокий уровень боевой и физической подготовки, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.



В ходе рабочей поездки глава оборонного ведомства проверил работу воинских частей и учреждений Талдыкорганского и Алматинского гарнизонов. Он посетил десантно-штурмовую бригаду и часть специального назначения. Проверил состояние материально-технической базы, принял участие в испытаниях боевой техники.

В ходе посещения авиабазы в Талдыкоргане министру были продемонстрированы возможности новых многофункциональных истребителей Су-30 СМ, а также тактико-технические возможности многоцелевой бронированной колесной машины "Арлан" с усиленной противоминной защитой от подрыва мин и атак из засад.





Командир одной из специализированных частей доложил о работе по обеспечению мероприятий оперативной и боевой подготовки.



По итогам проверки Нурлан Ермекбаев дал высокую оценку боевой и физической подготовке военнослужащих гарнизонов.

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