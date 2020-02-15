Объединить усилия и ответственность – аким ЗКО отчитался перед жителями

Гали Искалиев проинформировал всех собравшихся о развитии области, приоритетных направлениях экономики и предстоящих задачах.

От острых проблемных вопросов межгосударственного уровня до критических замечаний, касательно каждого детского сада, школы, двора областного центра, переходили жители области во время отчетной встречи перед населением акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева. На встрече были озвучены наболевшие вопросы и поставлены задачи на будущее, сообщает zakon.kz.

Нынешний отчет акима области был довольно лаконичен и краток, Гали Искалиев четко и ясно проинформировал всех собравшихся о развитии области, приоритетных направлениях экономики и предстоящих задачах. Глава области отметил в докладе, по каким показателям в регионе виден рост. Так, по итогам 2019 года наблюдается активный рост по семи основным социально-экономическим показателям: объем строительных работ вырос на 25%, инвестиций в основной капитал – на 24%, введенного жилья – на 12%, обрабатывающей промышленности – на 9%, валовой продукции сельского хозяйства – на 6%. В целом, объем валовой продукции сельского хозяйства в 2019 году составил 170 млрд тенге и по темпам роста ЗКО занимает первое место в республике.

Немаловажное значение для региона представляет привлечение инвестиций. С этой целью в ЗКО планируется создание индустриальной зоны, на строительство которой выделены 1,7 млрд тенге и определён земельный участок на 281 гектаров в Теректинском районе. На сегодня в регионе прорабатывается ряд инвестпроектов на сумму 458,4 млрд тенге. И тот факт, что в области цифровизации Уральск вошел в первую тройку "цифровых" городов республики, поможет быстрее налаживать контакты с потенциальными инвесторами.

В настоящее время почти половина населения области проживает в сельской местности. Поэтому эффективному развитию агропромышленного комплекса уделяется первостепенное значение. Так, в своей работе глава региона сделал акцент на возврат неиспользуемых земель. За последние годы в ЗКО возвращены в пользу государства 1 миллион 140 тысяч гектаров бесхозных земель.

Аким области затронул и один из острых проблемных вопросов по реке Урал. Сегодня паводковый уровень воды в реке Урал составляет всего 240 см, тогда как средний показатель последние 50 лет был более 5 метров. Река стремительно мелеет, и этот вопрос поднят на межгосударственном уровне и находится на контроле Правительства Казахстана.

Одним из главных вопросов сегодня остается строительство и ремонт дорог области.

– По поручению Президента РК строятся новые дороги в Казталовский, Жанибекский и Бокейординский районы, общей протяженностью 245 километров. В 2019 году было потрачено 27 миллиардов тенге на строительство 360 км дорог, в этом году мы планируем отремонтировать более 400 км дорог, – сказал аким области.

Глава региона в своем выступлении отметил рост дорожно-транспортных происшествий за прошлый год, в связи с чем принято решение увеличить количество камер наблюдения, переносных радаров, улучшить уличное освещение опасных участков дорог и принять ряд других мер по снижению аварийности. Также на отчетной встрече были подняты вопросы по регистрации автотранспорта с иностранными номерами.

Продолжается в области газификация и водообеспечение сел. В этом году планируется завершить газификацию 7 сел Теректинского района и газифицировать 4 села Акжаикского района. В 2019 году качественной питьевой водой обеспечены 23 села с населением 32 тыс. человек. В 2020 году 24 села с населением более 26 тысяч человек будут обеспечены чистой питьевой водой. На эти цели выделено 6 млрд тенге.

В ЗКО в очереди на получение жилья стоят свыше 26 тысяч граждан, из них 1700 многодетных семей. На строительство жилья в прошлом году было выделено 16 млрд тенге. В 2020 году в рамках программы "Нұрлы Жер" на жилищное строительство выделен 21 млрд тенге. В области будут построены также несколько новых школ, детских садов, студенческих общежитий, как в рамках государственных программ, так и за счет частных инвестиций. В рамках программы "Рухани жаңғыру", к 30-летию Независимости РК в областном центре начато строительство Дворца культуры с концертным залом на 900 мест.

Основной акцент сделан на поддержку молодежи во всех сферах деятельности. Для реализации молодежной политики в области в 2019 году было выделено более 3 млрд тенге. Активно развивается волонтерская деятельность. В области действуют 60 волонтерских организаций, в них трудятся свыше 10 тысяч волонтеров. " Молодое поколение радует своей активной гражданской позицией и стремлением помочь окружающим. Думаю, что наши молодые люди успешно проявят себя в Год волонтера", сказал аким области.

После емкого тезисного выступления главы региона любой желающий смог задать свой вопрос. Помимо вопросов жители области вносили конкретные предложения, например, по созданию музея поэта К.Аманжолова, строительству газоперерабатывающего завода и другие. Также жителей области волновали вопросы экологической безопасности региона в связи со строительством заводов, нового моста в микрорайоне "Акжайык", по трудоустройству местных кадров, увеличению казахстанского содержания в инвестпроектах. Гали Искалиев подчеркнул, что в рамках концепции слышащего государства госорганы должны быть максимально открытыми, чтобы поднять и укрепить доверие населения.

– Перед нами стоят большие задачи, и решить их мы можем, только объединив усилия, – резюмировал свое выступление аким области.

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