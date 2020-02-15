Восьмилетняя девочка умерла от старости в Украине

Ее скорректированный возраст был 70-80 лет.

В Украине умерла восьмилетняя девочка Анна Сакидон, которая страдала от преждевременного старения, сообщает zakon.kz со ссылкой на Вестник.ua.

Анна Сакидон являлась жительницей села Качин, что в Камень-Кащширском районе. Медики диагностировали у малышки редкую генную мутацию - синдром Хатчинсона-Гилфорда.

- Ее биологический возраст "накрутил" на целых 70 лет. Страшная болезнь каждый прожитый ребенком год засчитывала за 8-10. Всего в нашей стране двое малышей с таким недугом, и обе - девочки. А во всем мире зафиксировали около 100 случаев такой болезни, - рассказал директор Волынской областной детской больницы Сергей Ляшенко.

Дети с этим синдромом, несмотря на свой возраст, выглядят в соответствии с биологическим – кожа и внутренние органы "стареют". Известно, что во всем мире из-за прогерии страдают около 100 детей.

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