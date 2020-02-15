Победой над "Сочи" "Барыс" обеспечил себе место в топ-4 Востока

"Барыс" продолжает домашнюю серию.

Казахстанский "Барыс" на домашней площадке победил хоккейный клуб "Сочи" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ХК "Барыс".

Этим матчем "Барыс" открыл последнюю домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ. К старту второго периода хозяева повели в две шайбы – их авторами стали Антон Сагадеев и Кёртис Волк.

Однако сочинцы, продолжающие бороться за выход в плей-офф, не сдавались и сравняли счет к середине третьего отрезка – точными бросками отметились Шмелёв и Стрёмвалль. Впрочем, как и в матче с ЦСКА, последнее слово осталось за "Барысом" – Дмитрий Шевченко забил победную шайбу, продлив выигрышную серию команды в регулярном чемпионате до 6 матчей.

"Барыс" продолжает домашнюю серию. Во вторник "Барыс" принимает "Сибирь".

"Барыс" – "Сочи" – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

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