Нашелся пропавший в Усть-Каменогорске адвокат
Полиция проверила информацию, нашла Асылбека и убедившись, что с ним все в порядке, попросили СМИ написать об этом.
Фото : Пресс-служба ДП СКО15 февраля 2020, 20:05
Информация о пропаже адвоката Асылбека Ахметова появилась сегодня 15 февраля в соцсетях. Недавно поступила информация, что он нашелся и с ним все в порядке, сообщает zakon.kz.
Тревогу забили родственники и знакомые после того, как адвокат перестал выходить на связь. Они обратились в полицию и в СМИ.
Полиция проверила информацию, нашла Асылбека и убедившись, что с ним все в порядке и он на связи попросили СМИ написать об этом.
Детали полицейские специально не публикуют, чтоб не создать ему неудобств.
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