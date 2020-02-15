Нашелся пропавший в Усть-Каменогорске адвокат

Полиция проверила информацию, нашла Асылбека и убедившись, что с ним все в порядке, попросили СМИ написать об этом.

Информация о пропаже адвоката Асылбека Ахметова появилась сегодня 15 февраля в соцсетях. Недавно поступила информация, что он нашелся и с ним все в порядке, сообщает zakon.kz.

Тревогу забили родственники и знакомые после того, как адвокат перестал выходить на связь. Они обратились в полицию и в СМИ.

Полиция проверила информацию, нашла Асылбека и убедившись, что с ним все в порядке и он на связи попросили СМИ написать об этом.

Детали полицейские специально не публикуют, чтоб не создать ему неудобств.

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