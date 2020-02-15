Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал турнира WTA Premier

В полуфинале она встречалась с 24-летней Марией Саккари из Греции. Рыбакина является 25-й ракеткой мира, а Саккари занимает 21-ю позицию в мировом рейтинге.

Елена Рыбакина - первая ракетка Казахстана, вышла в свой первый в карьере финал турнира серии WTA Premier, который проходит с 10 февраля в российском Санкт-Петербурге, сообщает zakon.kz.

В полуфинале наша соотечественница встречалась с 24-летней Марией Саккари из Греции. В первом сете Елена уступила со счетом 3:6, во втором практически на равных шла со своей оппоненткой, проигрывая одно очко 4:5 смогла собраться и победить с итогом 7:5. Третий решающий сет Рыбакина взяла уже с разгромным счетом - 6:1. Встреча продолжалась один час и 57 минут.

На сегодняшний день Рыбакина является 25-й ракеткой мира, а Саккари занимает 21-ю позицию в мировом рейтинге. На турнире в Санкт-Петербурге казахстанка была посеяна под восьмым номером, а гречанка - под шестым. Это была первая встреча спортсменок. "С этой теннисисткой я никогда не встречалась на корте. Только видела её матчи. Постараюсь победить Марию Саккари", – сказала Елена накануне полуфинала.

В обновленном рейтинге Рыбакина улучшит свое положение и установит новый рекорд Казахстана в WTA.

В году это уже третий подряд финал турнира WTA у Елены Рыбакиной и первый в серии WTA Premier. На первом своем турнире в этом году в китайском Шэньчжэне она дошла до финала и в шаге от победы уступила россиянке Екатерине Александровой со счетом 2:6, 4:6. Затем Рыбакина взяла главный трофей в австралийском Хобарте, обыграв в финале китаянку Чжан Шуай - 7:6 (9:7), 6:3.

Возможно, что в финлае турнира в Санкт-Петербурге Елена снова встретится с россиянкой Екатериной Александровой, которая поспорит за выход в финал с Кики Бертенс из Нидерландов.

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