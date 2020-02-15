В Алматы создана рабочая группа по улучшению экологии с экспертами и экоактивистами

Первый заместитель акима города Ерлан Кожагапанов отметил, что для минимизации уровня загрязнения воздуха различными источниками необходима комплексная работа по всем направлениям.

15 февраля 2020 года прошло расширенное заседание Комитета устойчивого развития, в ходе которого состоялся открытый диалог между экоактивистами и акиматом города Алматы, сообщает zakon.kz.

В заседании приняли участие первый заместитель акима города Алматы Е. Кожагапанов и заместители акима Е. Бабакумаров, М. Азирбаев, представители экспертного сообщества и экоактивисты, среди которых А. Тулесова, А. Ерекенов, С. Мартемьянов, А. Жандосова, С. Ташимова, А. Наурызбаев. Также участвовали представители руководства ТЭЦ в Алматы - АО "Самрук-Энерго" и разработчики технико-экономического обоснования.

В ходе заседания были обсуждены вопросы текущей экологической ситуации в мегаполисе, были рассмотрены эффективные механизмы улучшения экологии. Экспертами в области экологии, активистами были подняты вопросы источников загрязнения воздуха.

Участники заседания также обсудили, какие именно варианты перевода ТЭЦ-2 на газ рассматриваются сейчас. Отмечено, что по поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева принимаются все меры по ускорению процесса перевода ТЭЦ-2 на газ. На сегодня рассматриваются различные варианты. При этом акиматом города предварительное технико-экономическое обоснование модернизации ТЭЦ-2 будет вынесено на обсуждение общественности уже в апреле текущего года.

Первый заместитель акима города Ерлан Кожагапанов отметил, что для минимизации уровня загрязнения воздуха различными источниками необходима комплексная работа по всем направлениям.

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Также удалось подключить к газу более 300 домов социально уязвимых слоев населения на безвозмездной основе. Параллельно прорабатывается вопрос организации рассрочки от поставщиков услуг и беспроцентных кредитов от банков второго уровня, - сказал Е. Кожагапанов.

В свою очередь заместитель акима города Ержан Бабакумаров сообщил, что администрацией города особое внимание уделяется вопросу экологического состояния мегаполиса. Меры по улучшению экологии также будут отображены в пятилетнем плане "Алматы-2025" и мастер-планах по 8 районам мегаполиса. Е. Бабакумаров призвал общественность принять активное участие в разработке данных документов.

Отдельно внимание было уделено вопросам влияния строительства на состояние экологии. По словам заместителя акима города Мухита Азирбаева, на сегодня в городе активно ведется мониторинг городских строений.

По итогам обсуждений было принято решение о создании рабочей группы из числа специалистов и активистов, которые будут проводить обсуждения на площадке независимого экологического фонда Air Vision. Все вопросы и предложения будут рассмотрены Комитетом устойчивого развития.

Напомним, при Деловом Совете города Алматы действует Комитет устойчивого развития, который занимается вопросами экологии. Председателем и членами Комитета стали предприниматели и меценаты. Независимый экологический фонд Air Vision был создан в целях мониторинга уровня загрязнения воздуха и разработки предложений по улучшению экологической ситуации в городе.

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