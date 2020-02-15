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В Алматы создана рабочая группа по улучшению экологии с экспертами и экоактивистами

Первый заместитель акима города Ерлан Кожагапанов отметил, что для минимизации уровня загрязнения воздуха различными источниками необходима комплексная работа по всем направлениям.

Фото : -15 февраля 2020, 21:12

15 февраля 2020 года прошло расширенное заседание Комитета устойчивого развития, в ходе которого состоялся открытый диалог между экоактивистами и акиматом города Алматы, сообщает zakon.kz.

В заседании приняли участие первый заместитель акима города Алматы Е. Кожагапанов и заместители акима Е. Бабакумаров, М. Азирбаев, представители экспертного сообщества и экоактивисты, среди которых А. Тулесова, А. Ерекенов, С. Мартемьянов, А. Жандосова, С. Ташимова, А. Наурызбаев. Также участвовали представители руководства ТЭЦ в Алматы - АО "Самрук-Энерго" и разработчики технико-экономического обоснования.

В ходе заседания были обсуждены вопросы текущей экологической ситуации в мегаполисе, были рассмотрены эффективные механизмы улучшения экологии. Экспертами в области экологии, активистами были подняты вопросы источников загрязнения воздуха.

Участники заседания также обсудили, какие именно варианты перевода ТЭЦ-2 на газ рассматриваются сейчас. Отмечено, что по поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева принимаются все меры по ускорению процесса перевода ТЭЦ-2 на газ. На сегодня рассматриваются различные варианты. При этом акиматом города предварительное технико-экономическое обоснование модернизации ТЭЦ-2 будет вынесено на обсуждение общественности уже в апреле текущего года.

Первый заместитель акима города Ерлан Кожагапанов отметил, что для минимизации уровня загрязнения воздуха различными источниками необходима комплексная работа по всем направлениям.

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Также удалось подключить к газу более 300 домов социально уязвимых слоев населения на безвозмездной основе. Параллельно прорабатывается вопрос организации рассрочки от поставщиков услуг и беспроцентных кредитов от банков второго уровня, - сказал Е. Кожагапанов.

В свою очередь заместитель акима города Ержан Бабакумаров сообщил, что администрацией города особое внимание уделяется вопросу экологического состояния мегаполиса. Меры по улучшению экологии также будут отображены в пятилетнем плане "Алматы-2025" и мастер-планах по 8 районам мегаполиса. Е. Бабакумаров призвал общественность принять активное участие в разработке данных документов.

Отдельно внимание было уделено вопросам влияния строительства на состояние экологии. По словам заместителя акима города Мухита Азирбаева, на сегодня в городе активно ведется мониторинг городских строений.

По итогам обсуждений было принято решение о создании рабочей группы из числа специалистов и активистов, которые будут проводить обсуждения на площадке независимого экологического фонда Air Vision. Все вопросы и предложения будут рассмотрены Комитетом устойчивого развития.

Напомним, при Деловом Совете города Алматы действует Комитет устойчивого развития, который занимается вопросами экологии. Председателем и членами Комитета стали предприниматели и меценаты. Независимый экологический фонд Air Vision был создан в целях мониторинга уровня загрязнения воздуха и разработки предложений по улучшению экологической ситуации в городе.


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