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Пожарные эвакуировали 30 человек из горящей пятиэтажки в Атырау

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Фото : Пресс-служба КЧС МВД РК15 февраля 2020, 21:48

В Атырау загорелся пятиэтажный дом, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

15 февраля в 17:22 на пульт "101" Атырау поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Утемисова.

К моменту прибытия первых пожарных расчетов горела кровля жилого дома по всей площади.

Пожарные эвакуировали 30 человек.

- В ликвидации было задействовано 35 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС, - говорится в сообщении ведомства.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Он был ликвидирован в 19:28. Жертв и пострадавших нет.


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