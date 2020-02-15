Назван способ бесплатно получать обновления для Windows 7

Путь, разумеется, неофициальный, поэтому в ближайшее время Microsoft его скорее всего прикроет.

14 января Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7. Но это не помешало ушлым пользователям искать способы получения обновления бесплатно, сообщает zakon.kz со ссылкой на Вести.Ru.

На портале DeskModder.de рассказывается о специальном патче, установив который можно получить обновление для "семерки". Патч называется BypassESU. Пользователь может "притвориться" оплатившим обновления корпоративным клиентом и поставить патч (на свой страх и риск).

Затем необходимо поставить тестовое обновление Windows, которое проверит, удовлетворяет ли система требованиям Microsoft для получения патчей безопасности, после чего BypassESU надо удалить.

Путь, разумеется, неофициальный, поэтому в ближайшее время Microsoft его скорее всего прикроет. Но пока он действует.

Ранее Microsoft предложила пользователям "семерки" купить новый компьютер вместо апдейта до Windows 10.

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