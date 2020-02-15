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Назван способ бесплатно получать обновления для Windows 7

Путь, разумеется, неофициальный, поэтому в ближайшее время Microsoft его скорее всего прикроет.

Фото : Humor na Informática15 февраля 2020, 23:15

14 января Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7. Но это не помешало ушлым пользователям искать способы получения обновления бесплатно, сообщает zakon.kz со ссылкой на Вести.Ru.

На портале DeskModder.de рассказывается о специальном патче, установив который можно получить обновление для "семерки". Патч называется BypassESU. Пользователь может "притвориться" оплатившим обновления корпоративным клиентом и поставить патч (на свой страх и риск).

Затем необходимо поставить тестовое обновление Windows, которое проверит, удовлетворяет ли система требованиям Microsoft для получения патчей безопасности, после чего BypassESU надо удалить.

Путь, разумеется, неофициальный, поэтому в ближайшее время Microsoft его скорее всего прикроет. Но пока он действует.

Ранее Microsoft предложила пользователям "семерки" купить новый компьютер вместо апдейта до Windows 10.


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