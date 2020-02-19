Героин в особо крупном размере хранила у себя дома жительница Костаная

О том, что в одной из квартир был "склад" наркозелья, соседи не знали.

Героин в особо крупном размере хранила у себя дома 50-летняя жительница Костаная. Ее задержали с помощью служебно-розыскной собаки, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Женщина хранила у себя дома 77 граммов наркотиков. Это первая большая партия в регионе в этом году, говорят полицейские. Кстати, около десяти лет назад она уже была судима за аналогичное преступление.

Наркосбытчицу задержали в собственной квартире в одной из костанайских пятиэтажек по улице Дзержинского. Обнаружить наркотики помогла собака по кличке Герта. Подробности полицейские не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.

Известно, что женщине 51 год, она не замужем, имеет взрослых детей, которые проживают в других регионах страны. Последние несколько лет она жила одна в малосемейке. Общий вес изъятого героина - свыше 77 граммов. 15-ть из которых полицейские обнаружили в кармане ее халата.

Остальные хранились в зальной комнате и при помощи служебно-розыскной собаки были обнаружены и изъяты соответствующим образом. Принята мера пресечения как содержание под стражей - арест, - сказал старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП области Лев Квасченко.

В этом доме женщина проживала последние несколько лет и вела достаточно скрытный образ жизни. О том, что в одной из квартир был "склад" наркозелья, соседи не знали.

Даже курить у нас стараются выходить на улицу те, кто курит. Как бы, не слышала за это. Когда-то слышала, что тут убили кого-то, женщину какую-то, а вот про героин не слышала, - сказала соседка Олеся Лукаш.

По данным полицейских, женщина уже была судима за хранение наркотиков. Освободилась из мест лишения свободы шести лет назад. Все это время не работала. Возбуждено уголовное дело. Ей грозит срок от трех до семи лет.

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