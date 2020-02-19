Сарыарка" всухую обыграла "Рубин"

В 1/8 финала плей-офф "желто-черные" сыграют с питерской командой "СКА-Нева".

Достойную победу одержали "орлы" в Тюмени над "Рубином". Впереди перед командой плей-офф, передает zakon.kz.

Без тени сомнения гости начали активно атаковать зону соперника, совершив в первом периоде 17 бросков в створ. Один из таких бросков завершился взятием ворот: Станислав Тунхузин, получив передачу от Александра Борисевича и Владислава Никулина, резким кистевым броском поразил цель - 0:1, "Сарыарка" повела в счете. До окончания периода команды по разу нарушили правила, но воспользоваться большинством не смогли - 0:1 в пользу "орлов" перед первым перерывом.

В центральном игровом отрезке команды поменялись ролями - тюменцы крепко взяли инициативу в свои руки. Оборона "Сарыарки" хорошо справлялась со своей работой, большая заслуга в сохранении счета Эдуарда Рейзвиха, который отразил несколько очень опасных бросков. Счет после 40 минут игры не изменился - "желто-черные" по прежнему впереди - 0:1.

В заключительной трети "Рубин" продолжил штурм ворот Эдуарда Рейзвиха, но 54 номер "Сарыарки" вышел на лед за 10-м "сухарем" в сезоне. На 53 минуте Дмитрий Бойчук точным броском с острого угла удвоил преимущество своей команды - 0:2. Его гол стал победным в этом матче.

"Рубин" (Тюмень) - "Сарыарка" (Караганда) - 0:2 (0:1; 0:0; 0:1)

Голы:

0:1 - Тунхузин (Борисевич, Никулин) - 11:16;

0:2 - Бойчук (Борисевич, Никулин) - 52:43.

Вратари: Артамкин, Назаров (40:00-60:00) - Рейзвих.

"Сарыарка" завершила Регулярный чемпионат ВХЛ на пятой строчке в турнирной таблице. Таким образом, в 1/8 финала плей-офф "желто-черные" сыграют с питерской командой "СКА-Нева".

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