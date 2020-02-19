Осадки ожидаются на большей части Казахстана 19 февраля

Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра на севере и в центре с метелью.

На север, центр и восток будет оказывать влияние ложбина циклона, в связи с чем пройдет снег, в Акмолинской области ночью местами сильный, сообщает zakon.kz.

На западе и юге ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра на севере и в центре с метелью, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидаются метель, усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более, местами – туман, гололед.

В Костанайской области ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более, местами – метель, туман, гололед.

В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Павлодарской области – гололед, в Карагандинской области – туман.

В Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области – туман.

В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области – гололед.

В Мангыстауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем -3°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -4°, облачно, снег.

Прогноз погоды на 19 февраля.

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