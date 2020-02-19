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Число погибших от коронавируса превысило две тысячи

Количество зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 74,1 тыс. человек.

Фото : Patipat Janthong19 февраля 2020, 06:47

Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае составило 2004 человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным сайта национальной комиссии здравоохранения Китая, за последние сутки количество жертв увеличилось на 136, составив 2004.

В период с 18 по 19 февраля коронавирусом заразились еще 1749 человек (всего — более 74,1 тысяча инфицированных). Выздоровели еще 1824 человека (более 14,3 тысячи).

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрированы более 61,6 тыс. инфицированных, из них 1921 умерли, выздоровели 9128 человек. По обновленным данным, официальный уровень смертности в Хубэе составил порядка 3,11% вместо 2,98% днем ранее. Число инфицированных в административном центре Хубэя Ухане, считающемся главным источником распространения пневмонии, превысило 44,4 тыс. человек. Согласно оценке врачей, более чем 9,2 тыс. инфицированных в Хубэе находятся в тяжелом состоянии, а свыше 1,9 тыс. заразившихся - в критическом. Под наблюдением медиков также порядка 68,3 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.


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