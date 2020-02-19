Врач отказался извлекать инфицированные импланты из груди модели

Врач посчитал, что операция навредит ее карьере.

Врач отказался извлекать приносящие боль импланты из груди австралийки, посчитав, что операция навредит ее карьере. Бек Донлан в 22 года перенесла операцию по увеличению груди, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Через три года вокруг одной молочной железы Донлан образовалось большое количество жидкости. Врачи диагностировали бактериальную инфекцию, которую удалось устранить с помощью антибиотиков. Однако через несколько лет проблема вернулась. Кроме того, девушка начала страдать от болей в животе, выпадения волос и лишнего веса.

Модель обратилась в больницу с просьбой извлечь инфицированные импланты, однако столкнулась с непониманием медиков.

У тебя тело как у модели Sports Illustrated, и я не собираюсь тебя уродовать. Поэтому я этого не сделаю, - заявил доктор.

Вскоре девушка нашла хирурга, который провел качественную операцию. Донлан призналась, что чувствует себя намного лучше в своем естественном теле, несмотря на изменения фигуры.

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