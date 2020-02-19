В США сочли риторику Саакашвили в адрес Путина причиной войны с Грузией

Нынешнее правительство Грузии избрало другую риторику в общении с Россией.

Жесткая риторика, которую в свое время в адрес России избрал уже бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, и привела к военному конфликту в 2008 году, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Такое мнение в интервью "Европейской правде" высказал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.

По его словам, Владимир Путин "крайне нервно реагировал на жесткую риторику, которую Саакашвили избрал в отношении него - даже не просто нервно, а агрессивно".

И я считаю, что это стало одной из составляющих того, почему началась российско-грузинская война 2008 года, и это сделало невозможным любые российско-грузинские отношения, - сказал Волкер.

Он отметил, что нынешнее правительство Грузии выбрало другую риторику в общении с Россией.

Но это не значит, что в Тбилиси сдали оккупированные территории или забыли о российской агрессии, - сказал дипломат.

Он отметил, что Саакашвили сделал много хорошего для своей страны: провел реформы и эффективно строил отношения с США и европейскими государствами.

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