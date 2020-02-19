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В Китае создан робот для измерения температуры у группы людей

Также он способен распознавать лица людей.

Фото : ферра19 февраля 2020, 07:56

В сети появилась информация о том, что китайские инженеры разработали специальный прибор, способный бесконтактно измерять температуру сразу у нескольких человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на ferra.ru.

Все это делается для того, чтобы помочь местным медикам бороться со вспышкой коронавируса.

Так, профессор Мэй Сюэсун, который и руководил созданием робота для измерения температуры сразу у толпы людей, отметил, что в ручном режиме один-единственный врач способен взаимодействовать лишь с одним пациентом, что катастрофически мало при масштабах эпидемии. Именно для этого он и его инженеры занялись разработкой нового устройства.


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