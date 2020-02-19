Цена на нефть Brent впервые выросла с конца января
Стоимость нефти марки WTI выросла до $52,64 за баррель.
Фото : neftegz.ru19 февраля 2020, 09:35
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% — до $58,01 за баррель, сообщает zakon.kz со ссылкой на rbc.ru.
Как отмечается, об этом свидетельствуют данные торгов в среду.
По данным на 06:00 мск нефть торгуется на отметке $58,03за баррель, что на 0,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Стоимость нефти марки WTI выросла до $52,64 за баррель.
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