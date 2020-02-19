Лесник погиб при тушении пожаров. Вдова отсудила крупную сумму

Также детям погибшего будет выплачиваться более 40 тыс. тенге.

В Костанайской области летом мужчина скончался при тушении пожаров. Его жена обратилась в суд с иском к его работодателю, передает zakon.kz.

В Костанайском городском суде рассмотрели гражданское дело по иску супруги погибшего при пожаре лесника к ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области", КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования, РГУ "Министерство финансов Республики Казахстан", о взыскании материального вреда и компенсации морального вреда.

Как установлено в суде, муж истицы, работая лесником - водителем в КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства", выехал 11 августа 2019 года по заданию руководства на пожар. В результате тушения он получил многочисленные телесные повреждения, от которых скончался.

По результатам расследования несчастного случая со смертельным исходом установлена вина работодателя – 80%. Суд, изучив материалы гражданского дела, взыскал с КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства" в пользу истца Д. сумму материального вреда, компенсацию морального вреда, расходы, потраченные на представителя, государственную пошлину, что составило около 4,5 млн тенге. Также взыскано на содержание детей Д., 2003 года рождения и И. 2006 года рождения, до достижения их совершеннолетнего возраста более 40 000 тенге, - сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

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