Бауыржан Байбек объезжает проблемные объекты Павлодарской области

Он поручил уже в ближайшее время провести на площадке партии открытые слушания с привлечением всех заинтересованных органов.

Первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек продолжает объезд регионов. Накануне он встретился с жителями ряда отдаленных населенных пунктов Павлодарской области, чтобы обсудить на месте актуальные проблемы и вместе найти пути их решения, передает zakon.kz.

В первый день поездки Бауыржан Байбек встретился с жителями села Новочерноярка. Почти 800 жителей 16 многоквартирных жилых домов живут здесь без центрального отопления. Проблема неоднократно поднималась сельчанами, в том числе через общественную приемную партии.

"Обсудили с жителями пути решения. Руководство региона заверило, что уже в этом году в селе будет построена котельная, которая также обеспечит теплом еще 5 социальных объектов, в том числе близлежащие школу, детский сад и врачебную амбулаторию. Исполнение взято на контроль партии Nur Otan", - сообщил в своем Facebook Бауыржан Байбек.

По его словам, перед поездкой он внимательно ознакомился с материалами из СМИ и социальных сетей по проблемным вопросам региона. Так, первый зампред правящей партии обратил внимание, что в областном центре уже несколько лет существует серьезная проблема ежегодного подтопления талыми и грунтовыми водами частных домов микрорайона "Второй Павлодар".

С учетом актуальности вопроса была организована встреча жителей с новым акимом региона. По словам Абылкаира Скакова, для системного и комплексного решения проблемы будут привлечены соответствующие специалисты и эксперты. Кроме того, планируется проложить 8 км канализационных сетей и разработать ПСД для строительства еще 10 км коммуникаций. В целях понижения грунтовых вод ранее были пробурены 5 скважин и устроен котлован-накопитель, установлены 3 насосные станции.

На встрече жителями также были озвучены претензии касательно прозрачности тарифов, стоимости приборов учета воды к местному монополисту ТОО "Павлодар-Водоканал". В свою очередь Бауыржан Байбек поручил уже в ближайшее время провести на площадке партии открытые слушания с привлечением всех заинтересованных органов.

В рамках рабочей программы первый зампред посетил павлодарское предприятие "Нефтехим", где вместе с работниками обсудил актуальные вопросы в области защиты социальных и трудовых прав. Бауыржан Байбек отметил, что благодаря инициированной Елбасы программе индустриализации в регионе созданы тысячи рабочих мест.

Наряду с обеспечением работой, необходимо создавать комфортные и безопасные условия труда. Для этого первичные партийные организации совместно с профсоюзами должны своевременно доносить до руководства предприятий проблемы и пожелания сотрудников. Ни один вопрос нельзя оставлять без внимания. Это и есть практическая реализация концепции "слышащего государства" нашего Президента, - подчеркнул он.

Далее Бауыржан Байбек провел встречу с партийным активом Павлодарской области, где обсудил ход подготовки к проведению в апреле-мае открытых внутрипартийных выборов - праймериз.

"По поручению Елбасы, Лидера нашей партии при формировании списков в маслихаты всех уровней планируется довести представленность женщин минимум до 30%, а молодых людей до 35 лет - до 20%. Также в маслихатах должны быть представлены и другие социальные группы, в том числе люди с особыми потребностями, многодетные матери и другие. Особый акцент будет сделан на продвижение лидеров общественного мнения и представителей неправительственных организаций, пользующихся доверием населения. Наш принцип - "Сильные лидеры - Сильная партия". Уверены, только активное взаимодействие с гражданским обществом позволит нам обеспечить рост благосостояния граждан!", - заявил первый зампред партии.

В ходе внеочередной конференции председателем Павлодарского областного филиала также был избран аким региона Абылкаир Скаков.

Подводя итоги первого дня рабочей поездки, Бауыржан Байбек рассказал, что анализ обращений павлодарцев в общественные приемные партии, информация из соцсетей и СМИ позволили им определить круг первостепенных задач, требующих решения со стороны государства. Это вопросы качества социального обеспечения, образования, здравоохранения, экологии, а также неудовлетворительное состояние жилищного фонда, благоустройство населенных пунктов и многое другое.

Беспокоящие наших граждан проблемы будут отражены в разрабатываемой 5-летней программе развития области. Мы планируем охватить каждый город, район и село. Партией совместно с центральными и местными госорганами такая работа ведется уже несколько месяцев. "Nur Otan" должен не только слышать проблемы, но и принимать конкретные меры по их решению. Для этого у нас есть необходимые ресурсы, но, самое главное, поддержка простых людей, - сказал он.

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