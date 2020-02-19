В Нур-Султане отменили занятия для учеников колледжей второй смены
Ранее в Нур-Султане было объявлено штормовое предупреждение.
Фото : YK-news.kz19 февраля 2020, 11:08
В столице отменили занятия для школьников и студентов 1-2 курсов колледжей второй смены, передает zakon.kz.
Управление образования города Нур-Султана сообщает: 19.02.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов второй смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются, - сообщили в Управлении образования столицы.
Ранее в Нур-Султане было объявлено штормовое предупреждение. Дороги из города закрыты в четырех направлениях.
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