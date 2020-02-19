В Нур-Султане отменили занятия для учеников колледжей второй смены

Ранее в Нур-Султане было объявлено штормовое предупреждение.

В столице отменили занятия для школьников и студентов 1-2 курсов колледжей второй смены, передает zakon.kz.

Управление образования города Нур-Султана сообщает: 19.02.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов второй смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются, - сообщили в Управлении образования столицы.

Ранее в Нур-Султане было объявлено штормовое предупреждение. Дороги из города закрыты в четырех направлениях.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!