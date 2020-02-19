Часть частных детских садиков станут дешевле для алматинцев

В ходе отчетной встречи с населением аким ответил на вопросы о повышении охвата дошкольным образованием.

Акимат Алматы будет размещать госсоцзаказ на дополнительные места, секции и кружки в частных детских садах. Об этом сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на отчетной встрече с населением города, передает zakon.kz

На сегодня в Алматы дефицит мест в детских садах составляет порядка 918 тыс.

Большинство жителей отдают своих детей в государственные сады. По государственному социальному заказу покрывается основная плата за место в детском саду, но также необходимо повышать доступность дополнительного образования, секций и кружков, которые на сегодня оплачиваются родителями.

В связи с этим акиматом предложено взять на себя расходы по дополнительному образованию. При одобрении ожидается, что на эти цели будет выделено порядка 3 млрд тенге.

Мы сможем размещать госсоцзаказ на дополнительные услуги в частных детских садах. Это позволит уже не выбирать государственный или частный садик - оплата будет везде одинаковая, - сказал аким.

Это позволит заполнить частные сады на 100%, которые сейчас не в полной мере загружены, и дать серьезный импульс для открытия новых.

Новые решения позволят решить дефицит мест в дошкольных учреждениях.

Кроме того, в целях снижения очередности в детсады завершается строительство 5 государственных дошкольных организаций на 790 мест в Алатауском районе на 120 мест; в Бостандыкском районе на 120 мест, в Алмалинском районе на 120 мест; в Турксибском районе на 280 мест, и в том числе 1 в рамках социальной ответственности бизнеса в Бостандыкском районе на 150 мест. В итоге 11 государственных детских садов, построенных на 3,1 тысячи мест, приведет к снижению очередности на 23 тысячи мест.

Отдельное внимание было уделено поддержке многодетных семей. В частности, разработаны законодательные изменения для обеспечения бесплатными пришкольными кружками детей из многодетных семей.

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