11-летний ребенок провалился в яму с техводой в Караганде

Мальчика спасли полицейские, дежурившие неподалеку.

В Караганде ученик 4 класса провалился в подтопленный технической водой сугроб, и спасся лишь благодаря оказавшимся неподалеку полицейским, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области, 18 февраля в 117 квартале произошел прорыв водопроводной трубы АО «ArcelorMittal Темиртау», в связи, с чем патрульные полицейские перекрыли дорожное движение. Около 18:00 часов к патрульному наряду подбежала женщина, и сообщила, что в воде тонет мальчик.

Командир взвода батальона патрульной полиции УП города Темиртау старший лейтенант полиции Джакенов Асхат незамедлительно прибыл на место и побежал к мальчику, который стоял по пояс в воде. Вытащив ребенка из ямы с водой, он посадил мальчика себе на спину и вынес в безопасное место. В патрульной машине с ребенка сняли промокшую одежду и обувь, завернули его в верхнюю одежду полицейского, - сообщили в пресс-службе областного ДП.

Как выяснилось, 11 летний ученик 4 класса общеобразовательной средней школы города, проживающий в 117 квартале шел со школы домой и провалился в подтопленный технической водой сугроб.

Джакенов Асхат узнав у ребенка номер телефона матери, связался с ней и сообщил что ребенок провалился в воду, его вытащили и доставят домой. Мать уже ожидала сына во дворе дома.

Учитывая, что подъездные пути к домам 117 квартала были затоплены водой, заместитель командира батальона патрульной полиции капитан полиции Асет Буланбаев завернул ребенка в свою куртку и передал ребенка сотрудникам Управления по чрезвычайным ситуациям, которые доставили мальчика домой на колесном вездеходе.

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